Сегодня премьер-министр Эстонии Юри Ратас произнес в Тарту речь по случаю юбилея ЭР. По его словам, у будущего есть основа, если помним, кто мы, откуда и через какие события прошли.

Также, по словам главы правительства, никогда ранее в нашей стране не было так хорошо и в культурном, и в экономическом планах.

„Ни наши деды, ни прадеды не застали настолько долгого периода мирного времени”, — заявил Юри Ратас.

”Эстония богата чистыми лесами, болотами и островами. Сохраним же ее такой для будущих поколений!”