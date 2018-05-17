Ратас: ЕС хочет договориться с США о постоянно действующем исключении в области таможенных пошлин на алюминий и сталь

Лидеры государств и правительств Европейского союза обсудили вчера в столице Болгарии Софии, как действовать дальше, если в июне вступят в силу установленные США для Европы пошлины на алюминий и сталь, сообщает коммуникационное бюро правительства.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония поддерживает усилия Европейской комиссии добиться от США постоянного исключения в области таможенных тарифов вместо ныне действующего временного. „Более долгосрочной целью мог бы быть, например, ограниченный торговый договор с США, но и предпосылкой для его заключения должно быть постоянное исключение для европейских товаров из стали и алюминия”, — сказал Ратас.
Из других злободневных тем обсуждалось, например, Иранское ядерное соглашение. ”Европейский союз единодушно считает, что мы будем хранить верность ядерному соглашению до тех пор, пока Иран сам его придерживается. Речь идёт о важном международном договоре, целью которого является нераспространение ядерного оружия”, — отметил Ратас.