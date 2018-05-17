Ратас: ЕС хочет договориться с США о постоянно действующем исключении в области таможенных пошлин на алюминий и сталь

Председатель Европейского совета Дональд Туск накануне начинающегося сегодня саммита Европейского союза и Западных Балкан собрал лидеров ЕС, чтобы обсудить необходимость инновационного прорыва и поддержки цифрового развития, поскольку ЕС отстаёт в этой области от США и Азии как по объемам инвестиций, так и по показателям предпринимательской активности.

Европейский союз нуждается в инновациях, которые превратят научные открытия в принципиально новые товары и услуги, создадут новые рынки и бизнес-модели и решат стоящие перед обществом серьезные проблемы в сфере медицины, мобильности, использования новых источников энергии и многих других.

„Я рад, что инновации и цифровое развитие стали после Таллинского саммита важнейшим вопросом для всего Европейского союза”, — заявил Ратас.

Целью саммита является придать новый импульс отношениям Евросоюза и Западных Балкан. Центральной темой обсуждения будут пути сообщения в самом широком смысле слова: как транспорт, энергетика и цифровые средства сообщения, так и связи между людьми, возможности в сфере образования. Помимо этого будут обсуждаться темы миграции и безопасности, требующие объединённых усилий.

У Юри Ратаса в Софии также состоится встреча с премьер-министром Македонии Зораном Заевым и премьер-министром Албании Эди Рама, с которыми он обсудит ход реформ в этих странах и их сближение с Евросоюзом.