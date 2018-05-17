17.05.2018, 10:30

Ратас: ЕС хочет договориться с США о постоянно действующем исключении в области таможенных пошлин на алюминий и сталь

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rus.delfi.ee
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Ратас: ЕС хочет договориться с США о постоянно действующем исключении в области таможенных пошлин на алюминий и сталь
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Лидеры государств и правительств Европейского союза обсудили вчера в столице Болгарии Софии, как действовать дальше, если в июне вступят в силу установленные США для Европы пошлины на алюминий и сталь, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония поддерживает усилия Европейской комиссии добиться от США постоянного исключения в области таможенных тарифов вместо ныне действующего временного. „Более долгосрочной целью мог бы быть, например, ограниченный торговый договор с США, но и предпосылкой для его заключения должно быть постоянное исключение для европейских товаров из стали и алюминия”, — сказал Ратас.

Из других злободневных тем обсуждалось, например, Иранское ядерное соглашение. ”Европейский союз единодушно считает, что мы будем хранить верность ядерному соглашению до тех пор, пока Иран сам его придерживается. Речь идёт о важном международном договоре, целью которого является нераспространение ядерного оружия”, — отметил Ратас.

Председатель Европейского совета Дональд Туск накануне начинающегося сегодня саммита Европейского союза и Западных Балкан собрал лидеров ЕС, чтобы обсудить необходимость инновационного прорыва и поддержки цифрового развития, поскольку ЕС отстаёт в этой области от США и Азии как по объемам инвестиций, так и по показателям предпринимательской активности.

Европейский союз нуждается в инновациях, которые превратят научные открытия в принципиально новые товары и услуги, создадут новые рынки и бизнес-модели и решат стоящие перед обществом серьезные проблемы в сфере медицины, мобильности, использования новых источников энергии и многих других.

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„Я рад, что инновации и цифровое развитие стали после Таллинского саммита важнейшим вопросом для всего Европейского союза”, — заявил Ратас.

Целью саммита является придать новый импульс отношениям Евросоюза и Западных Балкан. Центральной темой обсуждения будут пути сообщения в самом широком смысле слова: как транспорт, энергетика и цифровые средства сообщения, так и связи между людьми, возможности в сфере образования. Помимо этого будут обсуждаться темы миграции и безопасности, требующие объединённых усилий.

У Юри Ратаса в Софии также состоится встреча с премьер-министром Македонии Зораном Заевым и премьер-министром Албании Эди Рама, с которыми он обсудит ход реформ в этих странах и их сближение с Евросоюзом.

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