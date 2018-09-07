Ратас: экспорт эстонских товаров и услуг в США растет

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил на сегодняшней встрече с членами Американской торговой палаты в Эстонии, что США является для Эстонии важным союзником и бизнес-партнером. В прошлом году экспорт эстонских товаров и услуг в США вырос на 23%, составив 2,5% от ВВП Эстонии.
По словам Ратаса, правительству важно быть хорошим партнером для предпринимателей и поддерживать их в открытии дверей на зарубежных рынках. В прошлом году премьер-министр представил членам Американской торговой палаты в Эстонии обзор успехов и планов эстонской экономики после визита с делегацией бизнесменов на Западное побережье США.
Теперь, в конце ноября, вместе с эстонскими предпринимателями ему предстоит посетить Восточное побережье США.
”Поддержание и укрепление торговых связей между Эстонией и США — это важная часть наших взаимных отношений”, — подчеркнул Ратас.
Премьер-министр отметил, что свободная торговля и либеральный рынок одинаково важны для развития как экономики Эстонии, так и мировой экономики. ”После приблизительно десяти лет слабого роста мировая торговля вновь показывает признаки выздоровления. Теперь ей, в свою очередь, угрожает растущий протекционизм”, — признал он.
Поэтому, по словам Ратаса, Эстония с беспокойством следит за нынешними торговыми ссорами в мире и, в частности, за разногласиями в торговых отношениях Европейского союза и США.
”Я надеюсь, что эти разногласия будут решены путем переговоров, и мы не увидим новых тарифов и рыночных преград”, — сказал Ратас.
Эстония со своей гибкой экономической средой желает быть трамплином для новых технологий и предприятий с инновационными бизнес-моделями. ”Наша цель — расти при поддержке высококвалифицированной рабочей силы, инноваций, хороших торговых отношений и надежной экономической политики”, — сказал Ратас.
Премьер-министр добавил, что он встречался с руководителями многих предприятий и понимает, что одним из самых проблемных мест при инвестировании в Эстонию является нехватка квалифицированной рабочей силы.
”Правительство пытается это смягчить посредством создания программы start-up visa (программа бизнес-иммиграции) и уменьшения числа работников публичного сектора. Продолжается работа по содействию возвращения на родину экспертов, уехавших трудиться за границу, а также работа по ознакомлению зарубежных специалистов с преимуществами Эстонии”, — перечислил Ратас.