Ратас: экспорт эстонских товаров и услуг в США растет

По словам Ратаса, правительству важно быть хорошим партнером для предпринимателей и поддерживать их в открытии дверей на зарубежных рынках. В прошлом году премьер-министр представил членам Американской торговой палаты в Эстонии обзор успехов и планов эстонской экономики после визита с делегацией бизнесменов на Западное побережье США.

Теперь, в конце ноября, вместе с эстонскими предпринимателями ему предстоит посетить Восточное побережье США.

”Поддержание и укрепление торговых связей между Эстонией и США — это важная часть наших взаимных отношений”, — подчеркнул Ратас.

Премьер-министр отметил, что свободная торговля и либеральный рынок одинаково важны для развития как экономики Эстонии, так и мировой экономики. ”После приблизительно десяти лет слабого роста мировая торговля вновь показывает признаки выздоровления. Теперь ей, в свою очередь, угрожает растущий протекционизм”, — признал он.

Поэтому, по словам Ратаса, Эстония с беспокойством следит за нынешними торговыми ссорами в мире и, в частности, за разногласиями в торговых отношениях Европейского союза и США.

”Я надеюсь, что эти разногласия будут решены путем переговоров, и мы не увидим новых тарифов и рыночных преград”, — сказал Ратас.

Эстония со своей гибкой экономической средой желает быть трамплином для новых технологий и предприятий с инновационными бизнес-моделями. ”Наша цель — расти при поддержке высококвалифицированной рабочей силы, инноваций, хороших торговых отношений и надежной экономической политики”, — сказал Ратас.