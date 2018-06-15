15.06.2018, 20:56

Ратас: экономическое сотрудничество с Румынией быстро развивается

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rus.delfi.ee
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Ратас: экономическое сотрудничество с Румынией быстро развивается
Foto: Jürgen Randma

”Я рад, что эстонские предприятия все больше открывают для себя рынок Румынии. За последние три года наш товарообмен активизировался и вырос на 75%, достигнув в прошлом году 130 миллионов евро. И все же, учитывая размеры Румынии, пространства для развития хватает”, — отметил премьер-министр Юри Ратас на сегодняшней встрече с румынской коллегой Виорикой Дэнчилэ.

Румынская экономика успешно развивается. В прошлом году она выросла на 7%, что является одним из самых высоких показателей в Европейском союзе.

В конце мая в Бухаресте состоялась встреча представителей центра зарубежных инвестиций Фонда содействия развитию предпринимательства и румынского правительственного агентства InvestRomania. Завтра представители двух организаций заключат в Таллинне соглашение об объединении усилий для привлечения инвесторов. ”Я надеюсь, что и румынские предприниматели будут все больше открывать для себя открытое и гибкое экономическое пространство Эстонии, а также новаторские цифровые решения, предлагаемые инфотехнологическими предприятиями”, — сказал Юри Ратас.

Взгляды Эстонии и Румынии на европейскую безопасность и сотрудничество в рамках НАТО во многом совпадают. Румыния также вкладывает 2 процента бюджетных средств в оборону и поддерживает новую оборонную инициативу Европейского союза. Кроме того, Румыния готовится присоединиться к Центру кибербезопасности НАТО в Таллинне. Премьер-министры обсудили также намеченный на 11-12 июля в Брюсселе саммит НАТО. Эстония надеется увидеть на саммите единый и сильный альянс, в котором союзники разделают общие обязательства. Также для Эстонии важна возможность быстрой переброски войск и их готовность к быстрому реагированию.

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В первой половине будущего года Румынии предстоит впервые председательствовать в Европейском союзе. ”Эстония успешно сдала этот своего рода экзамен на аттестат государственной зрелости и готова всячески поддерживать Румынию в подготовке председательства. Наш опыт показал, что это как раз подходящее время, чтобы объяснить людям значение Европейского союза и его ценностей. Брюссель не принимает решения за нас, мы сами формируем решения ЕС и несем за них ответственность”, — отметил Ратас.

Румыния в ходе председательства намерена сосредоточиться на европейских ценностях и роли Европейского союза на международной арене. ”Я считаю это крайне необходимым, поскольку 2019 год будет для Европы годом больших перемен. Сменится как состав Европейского парламента, так и Европейской комиссии, завершится Брексит и будет утвержден бюджет Европейского союза на 2021-2027 год”, — сказал Ратас.

Встреча Ратаса и Дэнчилэ является исторической в нескольких смыслах. Впервые премьер-министр Румынии посещает Эстонию с официальным визитом, а кроме того это происходит в год, когда и Эстония, и Румыния празднуют столетие своей государственности.

Завтра премьер-министры торжественно откроют авиалинию Таллинн-Констанца, которая станет первой прямой авиалинией между Эстонией и Румынией. Главы правительств вместе полетят в Констанцу, где откроют почетное консульство Эстонии. Вечером в воскресенье премьер-министр Ратас отправится из Румынии в Республику Молдова, где встретится с руководством государства, выступит с лекцией в Молдавском государственном университете и познакомится с работой местной системы медицинского страхования.

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