Ратас: ”Ээсти 200” напоминают мне Партию реформ

"Выражаю свою признательность основателям партии ”Ээсти 200”. Амбиции и смелость ”Ээсти 200” напоминают мне Реформистскую партию двадцатилетней давности. У них также есть свежесть и стремление к новизне, которые мы наблюдали в начале деятельности Партии зеленых и Свободной партии, — прокомментировал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. — Надеюсь, что ”Ээсти 200” сумеет сохранить свои позитивную и ценную для общества линию как в течение избирательной кампании, так и после выборов в Рийгикогу".

Ратас также поздравил избранную председателем ”Ээсти 200” Кристину Каллас. "Желаю ей удачи и успехов в руководстве партией и в содействии развитию Эстонии", — заключил премьер.