Ратас: Эдгар Сависаар уже несколько лет не работает в мэрии Таллинна

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, отвечая на вопрос о том, почему он потребовал немедленной отставки вице-мэра Арво Сарапуу после предъявления ему подозрений в совершении преступления, но не делает этого в отношении отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара и председателя горсобрания Калева Калло, отметил, что Сависсар уже долгое время не работает в мэрии.

Ратас сказал после встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг: ”Спасибо! На этой крайне важной встрече мы действительно не обсуждали данную тему, но я непременно отвечу на ваш вопрос. Данная персона, Эдгар Сависаар, уже несколько лет не работает в мэрии Таллинна”.