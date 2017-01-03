Около 80% самоуправлений решили объединиться по своей инициативе. Этот факт, по словам премьер-министра Юри Ратаса, говорит о том, что необходимость и важность административной реформы признают во всей Эстонии, перешает Коммуникационное бюро правительства.

”Самое важное — обеспечить людям безопасность и хорошую среду проживания, а это лучше всего осуществить через сильные и способные к развитию местные самоуправления”, — сказал премьер-министр Ратас и добавил, что добровольно объединившиеся самоуправления повысят благополучие людей. По словам премьер-министра, правительство расширит права местных самоуправлений по принятию решений и повысит финансирование местных самоуправлений.

С наступлением нового года завершился первый этап административной реформы, т. е. самоинициативного объединения местных самоуправлений. Реформа продолжится этапом инициированных правительством объединений, в ходе которого предложение об объединении будет сделано тем самоуправлениям, которые к настоящему времени не выполнили критерий минимального размера.

Премьер-министр выразил признательность тем самоуправлениям, которые внесли свой вклад в достижение цели и нашли общий язык для добровольного объединения. ”Об административной реформе десятилетиями только говорили. Успех добровольных объединений показывает, что местные самоуправления видят необходимость в реформе и готовы внести существенный вклад в региональное развитие”, — сказал премьер-министр.

Второй этап административно-территориальной реформы предусматривает, что в течение января региональные комиссии представят правительству обзор о самоуправлениях, не выполнивших критерий 5000 жителей. Затем, не позднее 15 февраля, правительство сделает этим самоуправлениям предложение об объединении. Самоуправления смогут до 15 мая представить свое мнение на предложение правительства. После этого правительство примет окончательное решение.

Данные о текущем состоянии административной реформы