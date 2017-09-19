Ратас: для защиты интересов экспорта необходимо работать более целенаправленно

Отвечая в понедельник на запросы оппозиции в Рийгикогу, Ратас сказал, что положение эстонской экономики во многом зависит от возможностей Эстонии успешно осваивать новые экспортные рынки и привлекать иностранные инвестиции, значится в пресс-релизе.

”Небольшой объем эстонской экономики заставляет нас быть как можно более открытыми миру”, — заявил глава правительства.

Для того, чтобы ее экономика и дальше росла, Эстония, по словам Ратаса, должна экспортировать такие товары и услуги, у которых высокая прибавочная стоимость. ”Эстонский экспорт, к счастью, снова вышел в рост, поскольку наши основные экспортные рынки восстанавливаются после кризиса десятилетней давности. Вместе с тем резкого роста прибавочной стоимости экспорта не наблюдается. Поэтому важно следить за нашей конкурентоспособностью”, — сказал Ратас.

Для улучшения конкурентоспособности, по словам Ратаса, необходимо увеличить приток инвестиций в капиталоемкие предприятия и предприятия с большим объемом интеллектуальной собственности. ”Размеры Эстонии вынуждают нас делать выбор и специализироваться на областях, требующих достаточной компетентности, чтобы быть как можно более конкурентоспособными на международном рынке. Также необходимо увеличивать инвестиции в развитие товаров, в том числе в научную деятельность. Государство может поддерживать эти направления”, — сказал премьер.

По словам Ратаса, государство предлагает разнообразные программы для поддержки эстонских предприятий-эскпортеров, источником финансирования выступают как европейские фонды, так и государственный бюджет. ”Но государство могло бы оказывать более эффективную поддержку и маркетинговой работе на целевых рынках, недостаточность которой сами предприятия считают одним их важнейших препятствий для развития экспорта”, — сказал он.

По его словам для увеличения объемов эстонского экспорта и привлечения иностранных инвестиций необходимо модернизировать также вспомогательные структуры эстонской бизнес-дипломатии и улучшить сотрудничество между различными организациями по продвижению интересов бизнеса на международных рынках. ”Нужно работать не больше прежнего, но более целенаправленно и постоянно”, — считает Ратас.

Поэтому правительство сформировало весной комиссию по экономическому развитию, деятельность которой набирает обороты. В конце сентября комиссия вновь соберется под председательством премьер-министра, в ее состав входят также министр предпринимательства и инфотехнологий, министр образования и науки, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр здоровья и труда и министр иностранных дел.