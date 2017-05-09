Ратас: для обеспечения газоснабжения стран Балтии требуется затратоэффективное и жизнеспособное решение

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис посетили Палдиски, чтобы ознакомиться с планируемым там терминалом сжиженного газа Alexela и обсудить сооружение регионального терминала сжиженного газа (LNG).

Премьер-министр Ратас подчеркнул, что общей целью стран Балтии является обеспечение многообразного и надежного газоснабжения в регионе Балтии. При этом позиция Эстонии основывается на том, что региональный LNG-терминал должен быть создан исходя из рыночной логики. ”Региональное решение LNG должно быть затратоэффективным и жизнеспособным в далекой перспективе, и я верю, что это может обеспечить проект LNG-терминала, который осуществят частные инвесторы”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра Ратаса, в отношении местоположения LNG-терминала эстонское государство и местные застройщики исходили из решений и анализов, сделанных как на региональном уровне, так и на уровне Европейского союза. В заказанном Европейской комиссией исследовании было установлено, что побережье Финского залива является лучшим местом для сооружения регионального LNG-терминала. ”Если мы говорим о долгосрочном решении, то строительство терминала, например, здесь, в Палдиски, было бы самым разумным”, — добавил Ратас.

Региональный LNG-терминал на берегу Финского залива — это важный элемент в пакете, включающем также эстонско-финское газовое соединение Baltic Connector и литовско-польское газовое соединение GIPL. Этот список важных проектов газовых инфраструктур был согласован еще в 2013 году с целью объединить страны Балтии и Финляндию с общим газовым рынком ЕС и создать возможности для диверсификации источников поставки газа.