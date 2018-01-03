03.01.2018, 12:50

Ратас: для нас важнее всего — независимое государство

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rus.delfi.ee
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Ратас: для нас важнее всего — независимое государство
Peaminister Jüri Ratas annab Johannes Trallale intervjuu. Foto: ERRERR

Премьер-министр Юри Ратас дал ETV большое интервью, в котором сказал, что, несмотря на то, что в разное время задумывался об уходе из Центристской партии, на самом деле никуда не уйдет, так как разделяет ее идеологию.

Говоря об Эдгаре Сависааре, Ратас выразил сожаление о том, что тот повернулся к партии спиной и выступил на выборах по другим спискам, но пожелал Сависаару здоровья и сил.

Ратас отметил, что правительство поставило перед собой цель, чтобы через 50 или 100 лет население Эстонии выросло и чтобы прирост был стабильно положительным. Для этого и были проведены реформы: налогов, сельского хозяйства, Больничной кассы, а также государственная реформа.

Говоря об отношения с Россией, премьер подчеркнул, что Эстония должна быть готова защищать себя, а улучшение экономических отношения зависит от выполнения Минских соглашений.

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”Для нас важнее всего — независимое государство. Мы всегда должны быть готовы защищать нашу независимость. Улучшение отношений зависит от Минских соглашений. Без этого наши экономические отношения развиваться не могут”, — сказал он.

Также Ратас отметил, что дела в Эстонии ведутся разумно, поэтому у него остается время и на личную жизнь.

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