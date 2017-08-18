Ратас: для Эстонии важно, чтобы Турция придерживалась курса на Европу

Сегодня в Анкаре премьер-министр Юри Ратас заверил главу правительства Турции Бинали Йылдырыма и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что Турция является для Эстонии важным стратегическим партнером, в приверженности которого европейскому курсу заинтересована как Эстония, так и весь Европейский союз, значится в пресс-релизе.

Встреча с премьер-министром Йылдырымом была сфокусирована на отношениях Эстонии и Турции. ”Отношения между Эстонией и Турцией — очень хорошие, дружеские. Конечно, связи между нами могли бы быть более тесными, особенно в сфере экономики. Я рад, что между Эстонией и Турцией налажено активное авиасообщение, растут турецкие инвестиции в Эстонию, однако во многих областях остается пространство для развития”, — заявил Ратас.

Вчера премьер-министр посетил Газиантеп и расположенный на границе с Сирией, в Низипе, лагерь беженцев. Ратас заметил, что как бывший мэр он хорошо понимает значение культурных и экономических отношений местного уровня. ”Предприятие именно из Газиантепа, Akinal Senetik Tekstil, приняло решение инвестировать этой весной в находящийся в Лоо завод 20 миллионов евро”, — привел пример Ратас. К тому же Газиантеп, шестой по величине город Турции, является городом-партнером Тарту.

На встречах как с премьер-министром Йылдырымом, так и с президентом Эрдоганом одной из основных тем беседы послужила миграция, в особенности исполнение соглашения между Европейский союзом и Турцией по беженцам, которое приостановило наплыв мигрантов в Европу через Турцию. Премьер-министр Ратас высоко оценил сотрудничество турецких руководителей с Европой и их усилия по созданию временного пристанища для беженцев. Европейских союз поддерживает Турцию в деле помощи беженцам суммой в 3 миллиарда евро.

Отношения Евросоюза с Турцией обсуждались и в более широком аспекте. Премьер-министр Ратас сказал президенту Эрдогану, что Эстония последовательно поддерживает расширение Европейского союза. ”Двери Европейского союза должны оставаться открытыми для тех, кто разделяет европейские ценности, уважает правовое государство и исполняет все условия для вступления в союз”, — подтвердил премьер-министр. ”Не только для Эстонии, но и для всего Европейского союза Турция — важный стратегический партнер, и Брюссель стремится продолжать переговоры с Турцией независимо от разногласий. Вместе с тем мы ожидаем от Турции улучшения отношений со странами Европейского союза”.

Кроме того, премьер-министр обсудил с президентом Турции оборонное сотрудничество. ”Мы — союзники по НАТО и одинаково оцениваем угрозы для безопасности, исходящие из соседства Европейского союза, а также общемировые угрозы. В борьбе с терроризмом мы должны уделять еще больше внимания противодействию в социальных СМИ. Мы должны еще активней обмениваться информацией и быстрее реагировать на угрозы”, — сказал Ратас.