09.11.2018, 21:55

Ратас: для цифровых услуг необходима кибербезопасность


rus.delfi.ee
EST
Ратас: для цифровых услуг необходима кибербезопасность
Фото: Коммуникационное бюро правительства

На встрече с президентом компании Microsoft по правовым и международным вопросам Брэдом Смитом премьер-министр Юри Ратас подчеркнул важность обеспечения кибербезопасности на рынке цифровых услуг.

Премьер-министр дал Брэду Смиту обзор развития эстонского э-государства, электронного государственного управления и цифровых услуг и отметил, что во всех этих областях роль кибербезопасности огромна. Президент Microsoft Брэд Смит отметил цифровое развитие Эстонии и ее заботу о кибербезопасности как пример для других стран.

”Для успешного развития и предложения цифровых решений и э-услуг необходимо гарантировать их кибербезопасность. Строя цифровое общество, мы должны быть одновременно открытым и защищенными”, — сказал Ратас.

Премьер-министр отметил важность сотрудничества с частным сектором и регуляций для обеспечения ответственного поведения государств в киберпространстве. ”Действующее международное право и нормы поведения должны действовать и в цифровом пространстве”, — заявил премьер.

Ратас и Смит обсудили еще важное для эстонского языка сотрудничество в разработке приложений, работающих при помощи голосовых команд. Также они говорили о свободном движении данных и использовании искусственного интеллекта для улучшения цифровых услуг.

В рамках проходящего в конце недели Парижского форума мира состоится также форум, посвященный управлению Интернетом, в фокусе которого будет сотрудничество между государственным и частным сектором и обеспечение действия всемирных кибернорм и киберстабильности. Эстония присоединится с киберинициативе президента Франции Эммануэля Макрона, целью которой является укрепление киберсопротивляемости через диалог частного и публичного сектора.

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