13.10.2018, 09:20

Ратас: делиться золотым фондом своей культуры с соседями — всегда большая радость

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rus.delfi.ee
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Eesti parimad ettevõtjad 2018 auhinnagala
Eesti parimad ettevõtjad 2018 auhinnagalaFoto: Jaanus Lensment

Премьер-министр Юри Ратас открыл сегодня четырнадцатый эстонский сезон фестиваля ”Золотая Маска”, который знакомит публику с золотым фондом современного российского театрального искусства. ”Я рад, что наши культурные связи по-прежнему остаются тесными. Для любителей и ценителей театра нет границ и языковых преград — интересная постановка, отмеченная высокими наградами, всегда найдет своего зрителя”, — заявил Ратас и поблагодарил организаторов фестиваля и всех сопричастных к этому событию.

В своей речи премьер-министр напомнил о том, что нынешний год — юбилейный для Эстонии, и мы тоже готовы делиться своими культурными достижениями с соседями. ”В январе театр ”Эстония” впервые за несколько десятилетий выступит на сцене Большого театра в Москве. В ноябре Eesti Kontsert планирует серию концертов в Александровской церкви в Нарве с участием эстонских и российских исполнителей. А в июле следующего года с музыкального представления ”Мистер Георг Отс” в постановке московской ”Геликон-оперы” на Сааремааских днях оперы начнется большой проект, посвященный столетию нашего знаменитого певца и актера”, — привел Юри Ратас примеры культурных событий, объединяющих две соседние страны. ”Все это показывает, что именно культура cближает нас и помогает нам наводить мосты над разногласиями”, — подытожил свое выступление премьер-министр.

Национальная театральная премия России была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей РФ. В Эстонии лучшие работы фестиваля демонстрируются с 2005 года, помимо этого проводятся мастер-классы, семинары, лекции и выставки. В этом году спектакли фестиваля пройдут, помимо Таллинна, в Нарве, Вильянди и Силламяэ. Все спектакли идут с синхронным переводом на эстонский язык. Фестиваль продлится до 17 октября.

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Ратас: делиться золотым фондом своей культуры с соседями — всегда большая радость

13.10.2018
Премьер-министр Юри Ратас открыл сегодня четырнадцатый эстонский сезон фестиваля ”Золотая Маска”, который знакомит публику с золотым фондом современного российского театрального искусства. ”Я рад, что наши культурные связи по-прежнему остаются тесными. Для любителей и ценителей театра нет границ и языковых преград — интересная постановка, отмеченная высокими наградами, всегда найдет своего зрителя”, — заявил Ратас и поблагодарил организаторов фестиваля и всех сопричастных к этому событию.
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