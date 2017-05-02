Ратас: действующего протокола о сотрудничестве с Единой Россией нет — что тут аннулировать?

На сегодняшнем заседании Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас сказал, что рабочего договора с Единой Россией у Центристской партии нет, поэтому и аннулировать нечего.

На заседании Ратас представил рамочный документ по безопасности, но были затронуты и вопросы протокола о сотрудничестве, подписанного Центристской партией и Единой Россией.

На соответствующий вопрос от реформистки Кейт Пентус-Розиманнус Ратас ответил, что протокола, который бы работал, попросту не существует. ”Что нам тут аннулировать?” — сказал он. На вопрос Таави Рыйваса о том, каким видится Ратасу договор о сотрудничестве между центристами и Единой Россией в свете того, что ”путинский режим представляет для Эстонии наиболее экзистенциальную опасность”, Ратас ответил, что данный протокол не работает.

”Наверное, в 560-ый раз отвечу, что этот протокол не работает. В его рамках не происходит никакой деятельности, и основы политики безопасности Эстонии ни коим образом не подвержены опасности. Заключение этого протокола 13 или 14 лет назад не меняет силы или незыблемости моих слов”, — сказал премьер-министр.