Ратас: даже если кажется, что нас разделяют большие дистанции, все равно Европа и Азия являются соседями

Премьер-министр пояснил, что движение в сторону общей цифровой экономики возможно только параллельно с развитием кибербезопасности: ”Точно так же, как нам необходимо обеспечивать безопасность людей на улицах, нужно делать это и в мире информационных технологий. В эпоху, когда кибератаки становятся все более изощренными, мы должны на шаг опережать преступников, не покушаясь при этом на свободу слова и частную жизнь людей”.

Ратас заверил, что Эстонии, чье благополучие зависит от открытости общества и мировой экономики важно, насколько в мире придерживаются международных правил в области торговли и уважают права человека.

Руководители стран Азии и Европы в 1996 году решили встречаться каждые два года для обсуждения важных для обеих сторон тем. Сегодня в этом формате cотрудничества принимают участие 51 государство и две международные организации.

”Тот факт, что сегодня в Брюсселе собралось так много руководителей государств и правительств стран Азии, подтверждает важность такого формата сотрудничества. Даже если кажется, что нас разделяют большие дистанции, все равно Европа и Азия являются соседями. Мы связаны между собой и только выиграем от плодотворного сотрудничества”, — отметил Ратас.