19.10.2018, 17:27

Ратас: даже если кажется, что нас разделяют большие дистанции, все равно Европа и Азия являются соседями

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rus.delfi.ee
EST
Ратас: даже если кажется, что нас разделяют большие дистанции, все равно Европа и Азия являются соседями
Foto: Jürgen Randma (Riigikantselei)

Премьер-министр Юри Ратас заявил сегодня на посвященном улучшению путей и средств сообщения европейско-азиатском саммите, что экономика будущего — это цифровая экономика. ”Но для того, чтобы она стала реальностью, нам всем необходимо уважать свободу интернета и дигитализировать рынок, основываясь на международных правилах”, — сказал Ратас.

Премьер-министр пояснил, что движение в сторону общей цифровой экономики возможно только параллельно с развитием кибербезопасности: ”Точно так же, как нам необходимо обеспечивать безопасность людей на улицах, нужно делать это и в мире информационных технологий. В эпоху, когда кибератаки становятся все более изощренными, мы должны на шаг опережать преступников, не покушаясь при этом на свободу слова и частную жизнь людей”.

Ратас заверил, что Эстонии, чье благополучие зависит от открытости общества и мировой экономики важно, насколько в мире придерживаются международных правил в области торговли и уважают права человека.

Руководители стран Азии и Европы в 1996 году решили встречаться каждые два года для обсуждения важных для обеих сторон тем. Сегодня в этом формате cотрудничества принимают участие 51 государство и две международные организации.

”Тот факт, что сегодня в Брюсселе собралось так много руководителей государств и правительств стран Азии, подтверждает важность такого формата сотрудничества. Даже если кажется, что нас разделяют большие дистанции, все равно Европа и Азия являются соседями. Мы связаны между собой и только выиграем от плодотворного сотрудничества”, — отметил Ратас.

Нынешний саммит Азия-Европа является уже двенадцатым. Целью сотрудничества и обсуждений является стимуляция экономического роста и оживление экономики, создание рабочих мест, благоприятствование инвестициям и формирование условий для безопасного сотрудничества в цифровой области. При этом более широкой целью Европы является защита окружающей среды и борьба с изменениями климата.

Кроме того, руководители стран Азии и Европы обсудили ситуацию с мировой безопасностью, в том числе борьбу с терроризмом, кибербезопасность и управление миграционными потоками.

Премьер-министр Ратас провел отдельные встречи с представителями Брунея, Индонезии, Камбоджи, Монголии и Таиланда.

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