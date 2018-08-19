19.08.2018, 11:40

Ратас: давайте ценить и сохранять прекрасную природу Эстонии!

 (13)
rus.delfi.ee
EST
Euroopa Ülemkogu teine päev
Euroopa Ülemkogu teine päevFoto: Gaetan CLAESSENS

От каждого из нас зависит то, какую страну и какую природу унаследуют наши потомки, сказал премьер-министр Юри Ратас, открывая сегодня в доме-музее Таммсааре в Варгамяэ День эстонской природы, и добавил, что всем нам необходимо ценить и сохранять прекрасную и уникальную природу Эстонии.


День эстонской природы — это одно из событий летней недели празднования столетия Эстонии, в рамках которого предлагается более пятидесяти возможностей посетить центры природы, музеи, природоохранные организации и общества, лучше узнать эстонскую природу, научиться ценить и сохранять ее. В этот день под руководством лучших гидов по всей Эстонии проходят десятки походов, творческих мастерских и сеансов наблюдения за природой.

”Я очень хочу, чтобы полученные сегодня положительные эмоции и интерес к природе сопровождали людей целый год. Потому что природа вокруг нас прекрасна и заслуживает того, чтобы люди открывали ее для себя в любое время года”, — сказал Ратас и подчеркнул, что от каждого из нас зависит, какую страну и природу унаследуют наши потомки.

”От всего сердца надеюсь, что сто лет спустя, когда мы будем праздновать следующий большой юбилей Эстонии, люди так же смогут радоваться красотам эстонской природы”, — завершил свое обращение премьер-министр Юри Ратас.

В рамках Дня эстонской природы премьер-министр провозгласил также в лесном парке Ууэмыйза под Хаапсалу лучшее лесоводческое хозяйство Эстонии. Конкурс на лучшее лесное хозяйство проводится в этом году уже в 25 раз, его проводит Эстонский союз частного лесоводства вместе с Центром частного леса.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Собеседование длиною в 13 дней. Заветную должность в эстонском спецназе получат лишь самые стойкие

19.08.2018
Отбор бойцов для отряда специального назначения — дело не простое. В ходе отбора мужчины проходят суровую проверку на физическую и психическую выносливость, и до конца доходят не все из них.
Подробнее





Артур Тальвик создает новую партию и мечтает получить 25 мест в Рийгикогу

19.08.2018
Бывший председатель Свободной партии, ныне беспартийный депутат парламента Артур Тальвик объявил о намерении создать новую политическую силу, перед которой будет поставлена амбициозная задача — получить 25 мандатов на очередных выборах в Рийгикогу, передает rus.err.ee.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

ОНЛАЙН-БЛОГ| Мощно! Weekend фестиваль закончился выступлениями Prodigy, Hardwell и фейерверком

19.08.2018
С 16 по 18 августа в Пярну проходит знаменитый музыкальный фестиваль Weekend. Бублик присутствует на месте и делится с вами самыми свежими новостями и фотографиями! Галерея пополняется!
Подробнее


Секс у стен Кремля: новый тренд в парках Москвы

18.08.2018
“У нас в “Зарядье” сейчас наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть видеозаписи этого”, — сказал в пятницу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и сорвал банк в соцсетях.
Подробнее

Заработать на здоровье. Как, выйдя на пенсию, получать больше денег?

18.08.2018
Вторая пенсионная ступень для многих – китайская грамота. Какие-то фонды, какие-то инвестиции, паи, договоры, стратегии роста… Тем не менее, именно от них зависит, как вы будете вскоре жить. С учетом того, что наступление пенсионного возраста все время отодвигается, а все больше людей выбирают досрочную пенсию, очень странными кажутся советы некоторых специалистов по наступлении часа Х отложить выход на пенсию и жить только за счет накоплений II и III ступеней пенсионной системы. Так ли это выгодно, как нам рисуют, и кому?
Подробнее