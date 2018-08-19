Ратас: давайте ценить и сохранять прекрасную природу Эстонии!



День эстонской природы — это одно из событий летней недели празднования столетия Эстонии, в рамках которого предлагается более пятидесяти возможностей посетить центры природы, музеи, природоохранные организации и общества, лучше узнать эстонскую природу, научиться ценить и сохранять ее. В этот день под руководством лучших гидов по всей Эстонии проходят десятки походов, творческих мастерских и сеансов наблюдения за природой.

”Я очень хочу, чтобы полученные сегодня положительные эмоции и интерес к природе сопровождали людей целый год. Потому что природа вокруг нас прекрасна и заслуживает того, чтобы люди открывали ее для себя в любое время года”, — сказал Ратас и подчеркнул, что от каждого из нас зависит, какую страну и природу унаследуют наши потомки.

”От всего сердца надеюсь, что сто лет спустя, когда мы будем праздновать следующий большой юбилей Эстонии, люди так же смогут радоваться красотам эстонской природы”, — завершил свое обращение премьер-министр Юри Ратас.

В рамках Дня эстонской природы премьер-министр провозгласил также в лесном парке Ууэмыйза под Хаапсалу лучшее лесоводческое хозяйство Эстонии. Конкурс на лучшее лесное хозяйство проводится в этом году уже в 25 раз, его проводит Эстонский союз частного лесоводства вместе с Центром частного леса.