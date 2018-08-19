19.08.2018, 11:40

Ратас: давайте ценить и сохранять прекрасную природу Эстонии!

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rus.delfi.ee
EST 7
Euroopa Ülemkogu teine päev
Euroopa Ülemkogu teine päevFoto: Gaetan CLAESSENS

От каждого из нас зависит то, какую страну и какую природу унаследуют наши потомки, сказал премьер-министр Юри Ратас, открывая сегодня в доме-музее Таммсааре в Варгамяэ День эстонской природы, и добавил, что всем нам необходимо ценить и сохранять прекрасную и уникальную природу Эстонии.


День эстонской природы — это одно из событий летней недели празднования столетия Эстонии, в рамках которого предлагается более пятидесяти возможностей посетить центры природы, музеи, природоохранные организации и общества, лучше узнать эстонскую природу, научиться ценить и сохранять ее. В этот день под руководством лучших гидов по всей Эстонии проходят десятки походов, творческих мастерских и сеансов наблюдения за природой.

”Я очень хочу, чтобы полученные сегодня положительные эмоции и интерес к природе сопровождали людей целый год. Потому что природа вокруг нас прекрасна и заслуживает того, чтобы люди открывали ее для себя в любое время года”, — сказал Ратас и подчеркнул, что от каждого из нас зависит, какую страну и природу унаследуют наши потомки.

”От всего сердца надеюсь, что сто лет спустя, когда мы будем праздновать следующий большой юбилей Эстонии, люди так же смогут радоваться красотам эстонской природы”, — завершил свое обращение премьер-министр Юри Ратас.

В рамках Дня эстонской природы премьер-министр провозгласил также в лесном парке Ууэмыйза под Хаапсалу лучшее лесоводческое хозяйство Эстонии. Конкурс на лучшее лесное хозяйство проводится в этом году уже в 25 раз, его проводит Эстонский союз частного лесоводства вместе с Центром частного леса.

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