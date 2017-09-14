Ратас: цифровое общество можно создать, только заручившись доверием народа

Цифровое общество и интернет-управление, такое как в Эстонии, можно создать только в том случае, если народ, государственные учреждения и предприятия относятся к этой идее с доверием — подчеркнул сегодня премьер-министр Юри Ратас, открывая киберконференцию ”Единый цифровой рынок, общая цифровая безопасность”, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Доверие не достигается одними лишь техническими решениями, оно опирается в первую очередь на настрой и культуру. Изменить настрой общества гораздо сложнее и требует больше времени, чем создание технического решения. Для этого надо каждый день много работать во имя обеспечения открытости, приватности, безопасности и прозрачности”, — сказал премьер-министр Ратас.

По оценке премьер-министра, правительства могут поддержать развитие и ценности цифрового общества через правовое поле. ”Невозможно создать единый цифровой рынок, если страны-члены недостаточно сотрудничают для обеспечения кибербезопасности в Европе, — отметил Ратас. — Я рад, что Европейская комиссия представила нам вчера новую стратегию кибербезопасности Европейского союза, которая прокладывает путь к укреплению кибербезопасности Европы. Как председательствующая страна мы готовы приступить к работе над этими предложениями”.

По словам Ратаса, во-первых, для создания единого цифрового рынка в Европе нужно совместно разработать безопасные цифровые идентичности. Во-вторых, по оценке Ратаса, безопасность цифровых услуг повысит использование технологии блокчейн.

На проходящей сегодня и завтра в Таллинне киберконференции авторитетные специалисты обсудят то, как более надежно защитить людей от кибрепреступников. Конференцию организует Государственный департамент информационных систем совместно с Европейским агентством сетевой и информационной безопасности (ENISA), а также Европейской комиссией.