Ратас: Центристская партия принадлежит не Юри, не Кадри и не Яне, а избирателям

Сегодня в ответ на заявление Тоом, Ивановой и Лооне премьер-министр Ратас дал понять, что ”никого изгонять из партии не планируется”.

”Центристская партия принадлежит не Юри, не Кадри, не Яне, не кому-либо еще. Центристская партия принадлежит своим 15 000 членам, 200 000 наших избирателей, кто поддержал нас на муниципальных выборах”, — заявил Ратас ERR.

”Разумеется я как председатель сделаю все для того, чтобы партия была едина”, — добавил премьер.

”Есть четкое намерение идти единой партией на муниципальные выборы. Центристская партия понимает свою ответственность”.

Также, по словам Ратаса, он не видит никакого ”сильного шторма” и выражения недоверия.