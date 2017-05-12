12.05.2017, 20:05

Ратас: Центристская партия принадлежит не Юри, не Кадри и не Яне, а избирателям

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rus.delfi.ee
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USA kongressi spiiker Paul Ryan Eestis
USA kongressi spiiker Paul Ryan EestisFoto: Andres Putting

Сегодня в ответ на заявление Тоом, Ивановой и Лооне премьер-министр Ратас дал понять, что ”никого изгонять из партии не планируется”.

Центристская партия принадлежит не Юри, не Кадри, не Яне, не кому-либо еще. Центристская партия принадлежит своим 15 000 членам, 200 000 наших избирателей, кто поддержал нас на муниципальных выборах”, — заявил Ратас ERR.

”Разумеется я как председатель сделаю все для того, чтобы партия была едина”, — добавил премьер.

”Есть четкое намерение идти единой партией на муниципальные выборы. Центристская партия понимает свою ответственность”.

Также, по словам Ратаса, он не видит никакого ”сильного шторма” и выражения недоверия.

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