Ратас: Центристская партия пойдет на парламентские выборы с новой программой

Председатель Центристской партии Юри Ратас подтвердил за год до парламентских выборов, что партия пойдет на выборы побеждать и представить конкретную предвыборную платформу с указанием источников покрытия, обновленной программой и визионерским документом, сказано в пресс-релизе.

Ратас пояснил, что так же, как в этом году мы думаем о нашем прошлом и истории с позиции вечных ценностей, также мы должны взглянуть на перспективу и подумать о будущем. ”Именно поэтому Центристская партия не ограничивается сегодня лишь составлением предвыборной платформы. Мы решили разработать три важных документа — касающийся ближайших лет, партийную программу и с перспективой на несколько десятков ближайших лет”, — пояснил председатель партии.

Ратас подтвердил, что к съезду Центристской партии будет разработана новая партийная программа. Не менявшуюся с 2005 года программу обновит рабочая группа под руководством профессора Ааду Муста. ”На парламентские выборы мы выйдем с конкретной избирательной платформой, в которой будут изложены основные обещания, их стоимость и указаны источники покрытия расходов. Работу этой группы будет координировать руководитель моего бюро Танель Кийк”, — сказал Ратас. Впервые будет разработан визионерский документ ”Эстония 2040”, где группа под руководством заместителя председателя партии Кадри Симсон определит цели, которых нужно добиться в течение предстоящих десятилетий. Документы пополнят идеи, которые появятся в рамках 101 встречи по всей Эстонии.

Ратас добавил, что в прошлом году, по итогам местных выборов, народ Эстонии доверил Центристской партии руководство десятками местных самоуправлений и оказал большую поддержку. За победой партия пойдет и на парламентские выборы. ”Мы не делает это из желания добиться победы любой ценой. Мы не будем этого делать просто потому, что были слишком долго, шестнадцать лет, вторыми. Мы пойдем на выборы побеждать, потому что Центристская партия еще много может дать эстонскому государству и народу”, — сказал Ратас.

Из того, что уже сделано, он привел в пример налоговую реформу, которая дает сотням тысяч людей дополнительно каждый месяц 64 евро, а также дополнительное финансирование здравоохранения. ”На следующих выборах одной из главных тем станет благополучие пожилых людей, обеспечение им достойной старости. Кроме того, нам нужно найти необходимые решения в вопросе ухода за пожилыми людьми и домов престарелых. Задача государства — поддерживать и помогать тем, кто нуждается в поддержке”, — отметил председатель Центристской партии.