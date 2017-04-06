Ратас: будущее Украины определяет архитектуру безопасности Европы на следующие десятилетия

Сегодня в Киеве премьер-министр Юри Ратас принял участие во встрече премьер-министров трех стран Балтии и Украины и в двусторонней встрече с президентом и премьер-министром Украины. Также премьер-министр Ратас выступил в Киеве на форуме, посвященном вопросам безопасности.

”Именно будущее Украины определяет архитектуру безопасности Европы на следующие десятилетия. Мы должны вместе работать и прилагать усилия, чтобы гарантировать мир, безопасность и стабильность в Европе”, — сказал Ратас.

Премьер-министр выразил на встрече поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. ”Позиция Эстония ясна: санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернется в лоно международного права, в том числе не будет выполнять условий Минских соглашений”, — подчеркнул премьер-министр Ратас.

Народ Украины сделал выбор двигаться в сторону Европы. Это было его свободное и суверенное решение. Мы будем и впредь поддерживать это решение и поможем в его продвижении. В то же время мы побуждаем Украину продолжать проводить реформы, будь то более результативная борьба с коррупцией, улучшение предпринимательской среды или повышение эффективности работы судебной системы”, — сказал премьер-министр.

На двусторонней встрече с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, помимо вопросов безопасности, евроинтеграции Украины и председательства Эстонии в ЕС, обсуждались и двусторонние отношения Эстонии и Украины, в т.ч. экономическое сотрудничество.

По словам премьер-министра, интерес предприятий Эстонии к рынку Украины по-прежнему заметен, и есть готовность инвестировать в Украину, однако это предполагает улучшение бизнес-климата. ”Укрепление принципов правового государства и продолжение реформ на Украине, разумеется, стало бы ободряющим шагом для предпринимателей Эстонии и внесло бы вклад и в благополучие Украины посредством роста инвестиций”, — отметил премьер-министр.

Премьер-министр Ратас подчеркнул в Киеве, что Восточное партнерство является одним из приоритетов предстоящего председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

”Мы договорились о проведении в ноябре в Брюсселе саммита Восточного партнерства. Это хорошая возможность для Украины и других восточных партнеров ознакомить с результатами своих реформ и укрепить сотрудничество с Европейским союзом. Непременно следует еще более убедительно, чем прежде, продемонстрировать, какую пользу получат именно простые люди от, например, более тесного сплочения Украины с Европейским союзом”. Ратас добавил, что Эстония поддерживает и быстрое введение безвизового режима Украины с Шенгеном, и ратификацию Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной.