04.10.2018, 19:40

Ратас: Больничная касса должна очень быстро, оперативно и профессионально рассказать о своих дальнейших шагах

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rus.delfi.ee
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Maailma Kabeföderatsiooni uus peakontor
Maailma Kabeföderatsiooni uus peakontor Foto: Tiit Motus, Powerhouse

С 1 октября в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. По результатам проведенного Больничной Кассой тендера, было решено упразднить приемы ЛОРа, окулиста, эндокринолога и хирурга, а количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога снизили на 50-90%.

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал премьер-министр Юри Ратас:

”Меня эта ситуация очень беспокоит, поскольку связана со здоровьем людей.

Люди привыкли ходить к ”своему” врачу, все неразбериха возникла именно из-за того, что такой возможности больше нет. Разумеется, я поддерживаю конкуренцию, и все тендеры должны быть открытыми. Но в таком случае, как этот, должна быть уверенность не на 100%, а на 101%, что новый поставщик услуги способен предложить ее как минимум в таком же качестве, как предыдущий, а лучше — на более высоком уровне, что у него есть хорошие врачи, медсестры и другой персонал.

Я считаю, что Больничная Касса должна очень быстро, очень оперативно и профессионально рассказать о своих дальнейших шагах.

Я слежу за развитием этой ситуации, и каждый день в контакте с министром здравоохранения, и чиновниками министерства и Больничной кассы обсуждаю вопросы доступности услуг здравоохранения.”

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Ратас: Больничная касса должна очень быстро, оперативно и профессионально рассказать о своих дальнейших шагах

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С 1 октября в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. По результатам проведенного Больничной Кассой тендера, было решено упразднить приемы ЛОРа, окулиста, эндокринолога и хирурга, а количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога снизили на 50-90%.
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