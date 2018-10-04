Ратас: Больничная касса должна очень быстро, оперативно и профессионально рассказать о своих дальнейших шагах

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал премьер-министр Юри Ратас:

”Меня эта ситуация очень беспокоит, поскольку связана со здоровьем людей.

Люди привыкли ходить к ”своему” врачу, все неразбериха возникла именно из-за того, что такой возможности больше нет. Разумеется, я поддерживаю конкуренцию, и все тендеры должны быть открытыми. Но в таком случае, как этот, должна быть уверенность не на 100%, а на 101%, что новый поставщик услуги способен предложить ее как минимум в таком же качестве, как предыдущий, а лучше — на более высоком уровне, что у него есть хорошие врачи, медсестры и другой персонал.

Я считаю, что Больничная Касса должна очень быстро, очень оперативно и профессионально рассказать о своих дальнейших шагах.

Я слежу за развитием этой ситуации, и каждый день в контакте с министром здравоохранения, и чиновниками министерства и Больничной кассы обсуждаю вопросы доступности услуг здравоохранения.”