Ратас: благодаря налоговым реформам должно выиграть большинство, а не меньшинство

По оценке премьер-министра, Эстонии празднующей свой юбилей необходимо предложить содержательные дебаты, направленные на будущее нашей страны и которые бы рассматривали лучшую налоговую систему, экономическую политику, перспективное здравоохранение, а также исследовали бы и находили решения таким проблемам, как семейное насилие, алкоголизм и коррупция. ”Если какая-то партия хочет ликвидировать социальный налог, то необходимо четко сказать и объяснить, чем его заменят и за счет чего будут собраны недостающие 3,2 миллиарда евро”, — сказал Ратас, ссылаясь на озвученное Каей Каллас предложение. ”Я очень надеюсь, что ее целью не является потеря государственных пенсий и медицинской страховки. Это был бы безответственный шаг, который означал бы конец солидарного общества”.

Ратас добавил также, что уже сегодня воздух буквально пропитан духом предстоящих выборов и поэтому призвал не поддаваться на провокации конкурентов, которые нервничают и впадают в панику из-за партийных рейтингов. Кроме того, Ратас считает недопустимым переходить на национальный вопрос во время предвыборных дебатов. ”От наших аргументов мало что зависит, если наши конкуренты пытаются манипулировать и играть на чувствах и страха людей. Мы неоднократно видели, как далеко могут зайти безответственные политики в борьбе за голоса избирателей”, признал Юри Ратас.

Премьер-министра сказал также, что предвыборное политическое противостояние уже стало очевидным: хотим ли мы строить заботливое и справедливое государство или выбираем правые силы, которые придя к власти начнут делить людей на ”своих и чужих”. ”Я очень признателен, что работу Центристской партии по развитию жизни в Эстонии по достоинству оценили и поддержали люди, которые недавно присоединились к нашей команде, чтобы сообща работать над достижением наших общих целей. Это Янек Мягги, Кайдо Хевельсон и Яан Ыунапуу. Эти люди доказывают, что мы на правильном пути!”, — сказал Юри Ратас.