30.09.2018, 10:30

Ратас: благодаря налоговым реформам должно выиграть большинство, а не меньшинство

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Председатель Центристской партии Юри Ратас, выступая на Совете уполномоченных, заявил, что воздух буквально заряжен приближающимися выборами, но не стоит терять голову и замещать дебаты пустыми обещаниями и провокациями.

Свое выступление Ратас начал с того, что напомнил собравшимся, что Центристская партия на сегодняшний день возглавляет правительство и руководит страной 676 дней, что дольше, чем большинство правительств до этого. За менее чем два года были приняты решения, которые более чем 17 лет считались невозможными. ”Еще некоторое время назад всерьез обсуждался вопрос повышения не облагаемого налогом минимума на 10 или 15 евро в года”, привел Ратас пример того, что для Партии реформ целью было поднять эту планку до 190 евро к этому году, тогда как правительство под руководством Центристской партии подняло не облагаемы налогом минимум до 500 евро, увеличив доходы сотен тысяч людей.

Премьер-министр признал, что уже сегодня реформисты обещают сохранить нынешний уровень не облагаемого налогом минимума, но при этом они хотят большой налоговый подарок тем, кто и так зарабатываем много. Центристская партия определенно не поддерживает такой подход. ”Мы ходатайствуем о том, что от любых налоговых изменений выигрывало то большинство, которое не кричит о своем положении, а не меньшинство, которое изо всех сил старается убедить всех в обратном”, — отметил премьер.

По оценке премьер-министра, Эстонии празднующей свой юбилей необходимо предложить содержательные дебаты, направленные на будущее нашей страны и которые бы рассматривали лучшую налоговую систему, экономическую политику, перспективное здравоохранение, а также исследовали бы и находили решения таким проблемам, как семейное насилие, алкоголизм и коррупция. ”Если какая-то партия хочет ликвидировать социальный налог, то необходимо четко сказать и объяснить, чем его заменят и за счет чего будут собраны недостающие 3,2 миллиарда евро”, — сказал Ратас, ссылаясь на озвученное Каей Каллас предложение. ”Я очень надеюсь, что ее целью не является потеря государственных пенсий и медицинской страховки. Это был бы безответственный шаг, который означал бы конец солидарного общества”.

Ратас добавил также, что уже сегодня воздух буквально пропитан духом предстоящих выборов и поэтому призвал не поддаваться на провокации конкурентов, которые нервничают и впадают в панику из-за партийных рейтингов. Кроме того, Ратас считает недопустимым переходить на национальный вопрос во время предвыборных дебатов. ”От наших аргументов мало что зависит, если наши конкуренты пытаются манипулировать и играть на чувствах и страха людей. Мы неоднократно видели, как далеко могут зайти безответственные политики в борьбе за голоса избирателей”, признал Юри Ратас.

Премьер-министра сказал также, что предвыборное политическое противостояние уже стало очевидным: хотим ли мы строить заботливое и справедливое государство или выбираем правые силы, которые придя к власти начнут делить людей на ”своих и чужих”. ”Я очень признателен, что работу Центристской партии по развитию жизни в Эстонии по достоинству оценили и поддержали люди, которые недавно присоединились к нашей команде, чтобы сообща работать над достижением наших общих целей. Это Янек Мягги, Кайдо Хевельсон и Яан Ыунапуу. Эти люди доказывают, что мы на правильном пути!”, — сказал Юри Ратас.

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