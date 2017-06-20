Ратас: благодарим за поддержку и обещаем продолжить работу по укреплению наших позиций

Председатель Центристской партии Юри Ратас, комментируя результаты опубликованного в понедельник, 19 июня, исследования, проведенного фирмой Turu-Uuringute AS, отметил, что высокая поддержка партии в преддверии местных выборов определенно накладывает еще большую ответственность перед избирателями, сказано в пресс-релизе фракции Центристской партии.

Социологический опрос, проведенный фирмой Turu-Uuringute AS по заказу новостной редакции ERR, показал, что 37% избирателей, имеющих право голоса, поддерживают Центристскую партию. Это почти в два раза больше, чем у второй по популярности Партии реформ. ”Все члены Центристской партии благодарны избирателям за столь высокую оценку. Это весьма внушительная поддержка, и мы знаем, что выбор людей не был случайным. За этим доверием кроется большая работа, которую мы проделали на благо жителей страны, а также уверенность в том, что наша партия сдержит свое слово и все обещанное будет выполнено, как сейчас, так и в будущем”, — отметил Юри Ратас, добавив, что именно этим принципом будет руководствоваться партия в своей предвыборной кампании.

Лидер центристов отметил также, что на высокой поддержке партии по всей стране, безусловно, сказалась деятельность Центристской партии в правительстве. Действующая коалиция взялась за решение тех проблем, на которые годами закрывали глаза предыдущие руководители. ”Повышение качества уровня жизни людей с низкой или средней зарплатой благодаря росту не облагаемого налогом минимума до 500 евро, финансирование сферы здравоохранения для ликвидации длинных очередей и лучшей доступности медицинских услуг, а также вклад в развитие сельскохозяйственного сектора — это лишь некоторые примеры того, на что мы, члены правительства, обратили пристальное внимание и взяли под свой контроль. И это не просто на словах, а на деле, так как проблемы уже решаются”, — добавил Ратас.

По оценке Ратаса, результаты опроса показали, что Центристская партия сильна не только в Таллинне, но и по всей Эстонии и для того, чтобы закрепить этот результат и улучшить его, центристы работают во всех регионах. ”Центристская партия намерена предложить людям по всей стране решения наболевшим проблемам, чтобы во всех уголках нашей стран кипела жизнь и людям хорошо жилось в их родных краях. Наша цель — одержать сокрушительную победу на предстоящих местных выборах. И каждый член нашей партии должен сделать все от себя зависящее, чтобы внести свой вклад для достижения нашей общей победы!” — отметил Ратас.