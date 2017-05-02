Ратас: безопасность — это не одни лишь бронемашины, форма и сапоги

Сегодня в 10:00 премьер-министр Юри Ратас представит на заседании Рийгикогу проект основ политики безопасности Эстонской Республики. После выступления он ответит на вопросы членов Рийгикогу.

Ратас отметил, что в проекте более ясно, чем прежде, оценивается роль каждого в обеспечении нашей общей безопасности и обращается большое внимание на связь благополучной судьбы Эстонии с тем, что происходит на региональном и глобальном уровне. ”Безопасность — это не одни лишь бронемашины, форма и сапоги, на атмосферу безопасности сегодняшнего дня влияют не только танки и самолеты, но и киберпространство, перебои с электроснабжением, голод и нехватка воды. Строительство системы противодействия таким рискам требует вклада каждого из нас, сотрудничества всего общества”, — констатировал Ратас.

По словам премьер-министра, подготовленный под руководством Комиссии по безопасности при Правительстве Республики и координируемый Государственной канцелярией документ описывает среду безопасности Эстонии, цели, вызовы и связанные с ними риски политики безопасности. Документ составлен в четвертый раз, премьер-министр представляет его в Рийгикогу впервые. Проект одобрен Правительством Республики 16 февраля.