Ратас: административная реформа укрепила самоуправления и обеспечила людям лучшие услуги

Ратас сказал на состоявшемся в Таллинне мероприятии, что одной из целей изменений, вступивших в силу осенью 2017 года, было обеспечить население более качественными услугами. ”В течение последнего года большинство объединившихся самоуправлений занимались унификацией услуг и пособий в своих границах. У более крупных самоуправлений также больше возможностей развивать более специфические услуги, например, уход на дому и социальных транспорт”, — отметил он.

Говоря о росте возможностей городов и волостей, Ратас сказал также, что прогресс очевиден и объединившиеся самоуправления работают все лучше. Первые результаты, по его словам, показывают, что после объединения в самоуправлениях было сокращено 10 процентов, или более 300 чиновников. Меньше стало руководителей, бухгалтеров и других лиц, оказывающих вспомогательные услуги. Выросло же количество лиц, занимающихся обслуживанием населения.

После завершения административной реформы правительство, по словам Ратаса, увеличило финансовую автономию и доходную базу самоуправлений, которая в 2018-2021 году вырастет в общей сложности на 185 миллионов. Кроме того, правительство решило поднять уровень целевых дотаций, выделяемых самоуправлениям для выполнения связанных с местными задачами обязательств.