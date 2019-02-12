12.02.2019, 20:31

Ратас: административная реформа укрепила самоуправления и обеспечила людям лучшие услуги

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rus.delfi.ee
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ETTEVÕTTLUSAUHINNAD 2018
ETTEVÕTTLUSAUHINNAD 2018Foto: Kristjan Lepp

Премьер-министр Юри Ратас сегодня, выступая на Дне городов и волостей, выразил признание всем людям, внесшим свою лепту в успех административной реформы, а также надежду на то, что в результате произошедших изменений города и волости получили возможность более целостно развиваться, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Ратас сказал на состоявшемся в Таллинне мероприятии, что одной из целей изменений, вступивших в силу осенью 2017 года, было обеспечить население более качественными услугами. ”В течение последнего года большинство объединившихся самоуправлений занимались унификацией услуг и пособий в своих границах. У более крупных самоуправлений также больше возможностей развивать более специфические услуги, например, уход на дому и социальных транспорт”, — отметил он.

Говоря о росте возможностей городов и волостей, Ратас сказал также, что прогресс очевиден и объединившиеся самоуправления работают все лучше. Первые результаты, по его словам, показывают, что после объединения в самоуправлениях было сокращено 10 процентов, или более 300 чиновников. Меньше стало руководителей, бухгалтеров и других лиц, оказывающих вспомогательные услуги. Выросло же количество лиц, занимающихся обслуживанием населения.

После завершения административной реформы правительство, по словам Ратаса, увеличило финансовую автономию и доходную базу самоуправлений, которая в 2018-2021 году вырастет в общей сложности на 185 миллионов. Кроме того, правительство решило поднять уровень целевых дотаций, выделяемых самоуправлениям для выполнения связанных с местными задачами обязательств.

В докладе, с которым Ратас выступил на Дне городов и волостей, он также подчеркнул важность вывода из столицы рабочих мест государственного сектора, а также региональных программ, предназначенных для укрепления местной экономики. На программу для Юго-Восточной Эстонии до 2022 году предусмотрено 3,2 миллиона, а для программы для Ида-Вирумаа — 23,6 миллиона евро.

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