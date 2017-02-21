Ратас: Аас и Кылварт сильные командные игроки, на которых можно рассчитывать

Председатель Центристской партии Юри Ратас на заседании Таллинского совета партии предложил, чтобы список кандидатов от центристов на предстоящих муниципальных выборах по Мустамяэ возглавил исполняющий сейчас обязанности мэра столицы Таави Аас, а список по Ласнамяэ — вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Совет поддержал обе кандидатуры, сообщает Раэпресс.

Ратас отметил, что Аас и Кылварт проявили себя опытными и дельными руководителями города, внесли большой вклад в его развитие. Он особо отметил, что оба — сильные командные игроки, на которых можно рассчитывать и в самые трудные времена, оба, вместе с другими членами городской управы, своей заботой о благе города и горожан завоевали доверие жителей.

Ратас сослался на недавнее исследование удовлетворенности таллинцев положением дел в городе, показавшее, что 95% жителей столицы удовлетворены средой своего обитания, а также на другое проведенное только что исследование, которое выявило, что Центристская партия пользуется поддержкой 46% таллинцев.

Таллинский совет определит в ближайшее время первых номеров своих предвыборных списков и по другим избирательным округам столицы, чтобы избиратели могли познакомиться с ними и их делами заблаговременно, а кандидаты могли начать знакомить избирателей со своими целями и задачами.