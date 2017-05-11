Ратас: 9 мая 1945-го означало продолжение тяжелой оккупации

На сегодняшней пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас выразил надежду на то, что как Ольга Иванова, так и Оудекки Лооне впредь будут воздерживаться от противоречивых заявлений общественности.

”Я считаю, что 9 мая 1945-го означало продолжение тяжкой оккупации в еще более тяжелой форме”, — сказал Ратас и добавил, что поведение Лооне и Ивановой неприемлемо и что это обсуждалось и на вчерашнем собрании правления.

На вопрос о том, может ли он гарантировать, что его соратники по партии прислушаются к его замечанию, Ратас ответил: ”Члены правления высказали конкретное мнение, которое не поддерживает (такого поведения — прим.ред.)”. На вопрос о том, последуют ли Иванова и Лооне этим рекомендациям, премьер сказал, что ”впечатление обнадеживает”.

Напомним, что 9 мая, придя к Бронзовому солдату на Военном кладбище, депутат от Центриской партии Ольга Иванова дала интервью считающимся прокремлевским каналу Sputnik. ”У меня спросили, почему я сюда пришла и что этот день для меня значит, — сказала она тогда. — Мне кажется, член Рийгикогу обязан общаться со СМИ, вне зависимости от того, какие это СМИ”.

Другая центристка Оудекки Лооне, говоря о 9 мая, отметила, что ”несмотря на то, что между Второй мировой войной и свободой Эстония прошло еще время, тот факт, что бомбы перестали падать на головы, тоже очень важен”. Днем позже Лооне пояснила, что ее слова были неправильно истолкованы и что она имела ввиду окончание военных ужасов как в Эстонии, так и в Европе.