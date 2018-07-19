Ратас: 800 000 евро за смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице — слишком дорого

На пресс-конференции правительства премьер-министру Юри Ратасу задали вопрос, обоснована ли инвестиция в 865 000 евро на смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице.

"Мне тоже кажется, что 800 000 евро в сегодняшней валюте — слишком много", — ответил премьер-министр. Ратас добавил, что правительство еще не обсуждало возможную смену названий.

Министр финансов Тоомас Тынисте добавил, что в бюджете отсутствует соответствующий ряд для смены названий. "Это цены — первоначальное видение Больничной кассы", — отметил он. Тынисте не подтвердил, можно ли сменить название по более низкой цене.

Против смены названия Больничной кассы и Кассы по безработице выступают многие политики. Тийна Кангро и Виктория Ладынская-Кубитс также считают, что это сырая идея. Стоимость мероприятия оценивается в 865 000 евро.