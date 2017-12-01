01.12.2017, 18:00

Растет столичная мэрия — ширится и их пресс-служба

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rus.delfi.ee
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Züleyxa Izmailova
Züleyxa IzmailovaFoto: Hendrik Osula

В таллиннской пресс-службе Раэпресс добавится одно рабочее место.

В следующий четверг столичное горсобрание будет обсуждать изменение количества должностных мест в городских учреждениях. С таким предложением выступила горуправа. Из документа следует, что к нынешним 1 422 местам добавятся к марту следующего года еще 40.

Одно из них — в столичной пресс-службе Раэпресс. Необходимость дополнительной рабочей силы объяснили тем, что госуправа выросла.

В пояснении к законопроекту значится, что задача редактора — написание новостей и жизни города, перевод статей с эстонского языка на русский и обратно, курирование деятельности вице-мэра в сфере медиа, а также организация связей с общественностью на русском языке.

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