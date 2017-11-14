Рассмотрение апелляции эстонских судовых охранников в Индии "подвисло"

Начавшееся на минувшей неделе в Индии судебное рассмотрение апелляции эстонских судовых охранников, приговоренных к пяти годам лишения свободы, вновь оказалось в неопределенном состоянии.

Как передает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4", до сих пор не известна дата, когда оно продолжится.

Процесс начался на прошлой неделе выступлением адвоката, затем выступил государственный обвинитель, заслушивание которого не завершилось, и заседание должно было продолжится на этой неделе.

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии . В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

15 ноября 2016 года Эстония и Индия подписали договор об обмене осужденными. Договор может позволить доставить домой осужденных в Индии судовых охранников из Эстонии, но его нельзя будет применить, прежде чем вступит в силу приговор, а для этого им придется отказаться от обжалования.