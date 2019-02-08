08.02.2019, 14:10

Расследование всколыхнувшего Эстонию дела о сутенерстве закончено: ”ни одна из сторон не гордится тем, что сделала”

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Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
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Расследование всколыхнувшего Эстонию дела о сутенерстве закончено: ”ни одна из сторон не гордится тем, что сделала”
Foto: Fotokollaaž

Расследование сутенерского скандала, всколыхнувшего эстонский мир модельного бизнеса, закончилось. Обвинение никому предъявлено не было, пишет Eesti Päevaleht.

"Ни один из фигурантов этого дела не гордится тем, что произошло”, — говорит ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск.

Каск отмечает, что в ходе следствия было отработано огромное количество материалов. Было опрошено более 80 девушек. ”Это были сложные и полные слез беседы”, — добавляет ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне.

Следствие установило, что многие девушки, действительно, отдавались богатым мужчинам в обмен на разные блага. ”Мы установили большое количество молодых женщин, которые продавали себя за плату или в обмен на розовый iPad”, — говорит Каск и добавляет, что фактов принуждения или усыпления выявлено не было. ”Все происходило по обоюдному согласию”, — говорит он. По его словам, покупка секса не является в Эстонии преступлением, если только речь не идет о несовершеннолетних.

Для того, чтобы установить возраст девушек на момент соответствующих сексуальных контактов, следователям пришлось попотеть, однако ни одного случая покупки секса у несовершеннолетних выявлено не было.

А как же сутенерство? Прокурор говорит, что такие случаи посредничества, где посредник мог получать за это деньги, относятся к более раннему периоду и срок давности уже истек. В отношении происходивших в течение последних пяти лет случаев посредничества факта получения прибыли установлено не было.

”Зачастую мотивом является искреннее желание помочь подруге поправить материальное положение”, — говорит Каск. Как правило, информация передается из уст в уста. ”Это своего рода сетевой маркетинг”, — отмечает Ранне.

По его словам, мотивы самих девушек были разными. ”Конечно, это не было так, что они просыпались с мыслью, что сегодня надо продать себя”, — иронизирует он. Часть девушек просто не нашли в себе силы в правильный момент сказать ”нет”, но были и те, кто занимался этим сознательно. Ранне отмечает, что все девушки в той или иной степени понимали, чем занимаются, и добавляет что ”часть из них очевидных материальных проблем не испытывала”.

Большинство девушек, как утверждает Каск, вынесло из случившегося урок и искренне раскаиваются во всем: ”Сегодня они поступили бы по-другому”.

Ранне отмечает, что эмоциональное состояние многих сейчас оставляет желать лучшего: ”Некоторые их них из-за этого уже до разговора с нами посещали психолога. Некоторым это сделать посоветовали мы”.

И Ранд, и Каск отмечают, что тогда девушки не могли предугадать, какие последствия могут быть у их поступка.

А что это были за мужчины, которые годами пользовались девушками как товаром? Прокуратура и полиция не готовы обнародовать даже того, были ли среди них эстонцы. ”Это был очень узкий круг знакомых друг с другом людей. Это происходило как в Эстонии, так и за границей”, — говорит Ранне. ”Они тоже не гордятся тем, что делали”, — добавляет прокурор.

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