Расследование всколыхнувшего Эстонию дела о сутенерстве закончено: ”ни одна из сторон не гордится тем, что сделала”

"Ни один из фигурантов этого дела не гордится тем, что произошло”, — говорит ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск.

Каск отмечает, что в ходе следствия было отработано огромное количество материалов. Было опрошено более 80 девушек. ”Это были сложные и полные слез беседы”, — добавляет ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне.

Следствие установило, что многие девушки, действительно, отдавались богатым мужчинам в обмен на разные блага. ”Мы установили большое количество молодых женщин, которые продавали себя за плату или в обмен на розовый iPad”, — говорит Каск и добавляет, что фактов принуждения или усыпления выявлено не было. ”Все происходило по обоюдному согласию”, — говорит он. По его словам, покупка секса не является в Эстонии преступлением, если только речь не идет о несовершеннолетних.

Для того, чтобы установить возраст девушек на момент соответствующих сексуальных контактов, следователям пришлось попотеть, однако ни одного случая покупки секса у несовершеннолетних выявлено не было.

А как же сутенерство? Прокурор говорит, что такие случаи посредничества, где посредник мог получать за это деньги, относятся к более раннему периоду и срок давности уже истек. В отношении происходивших в течение последних пяти лет случаев посредничества факта получения прибыли установлено не было.

”Зачастую мотивом является искреннее желание помочь подруге поправить материальное положение”, — говорит Каск. Как правило, информация передается из уст в уста. ”Это своего рода сетевой маркетинг”, — отмечает Ранне.