Расследование: самолет SmartLynx совершил вынужденную посадку в Таллиннском аэропорту с заглохшими двигателями

Центр расследований в области безопасности (OJK) просмотрел записи бортового самописца самолета SmartLynx, 28 февраля приземлившегося в Таллиннском аэропорту, и утверждает, что перед вынужденной посадкой двигатели самолета уже заглохли.

На основании собранной информации OJK пока может сказать следующее:

28 февраля в 12:02 принадлежащий SmartLynx Airlines Estonia самолет Airbus A-320-214 взлетел из Таллинского аэропорта, чтобы провести тренировочные полеты. На борту были капитан-инструктор, второй пилот, четыре ученика и инспектор Летного департамента. При обучении осуществляли посадки конвейером (touch and go).

В 17:04 после успешного приближения и посадки на полосу самолет не смог при новом взлете набрать высоту. Самолет не реагировал на все команды, терял высоту и столкнулся со взлетно-посадочной полосой поблизости от конца полосы. В ходе столкновения двигатели коснулись взлетно-посадочной полосы и сломались люки шасси.

После столкновения с землей самолет снова набрал высоту, и пилотам удалось стабилизировать самолет и повернуть назад, чтобы сесть на полосу 26. После поворота заглохли оба двигателя самолета.

Пилот передал сообщение о вынужденной посадке и получил соответствующее разрешение. Самолет сел в 17:11 примерно за 150 метров до взлетно-посадочной полосы и окончательно остановился в 15 метрах к югу от полосы.

В ходе посадки сломались все шасси. Инструктор и один из учеников в ходе инцидента получили легкие травмы.