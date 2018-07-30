30.07.2018, 10:50

Расположившееся под Таллинном производство не дает покоя местным: дома и машины погребены под слоем пыли

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Михкель Тамм
Михкель Тамм
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Расположившееся под Таллинном производство не дает покоя местным: дома и машины погребены под слоем пыли
Turbatolmu pilved tekitavad ümbruses korraliku „sudu”.Foto: Andres Putting

Жителей деревень Соодевахе, Лоопера и Раэ в волости Рае под Таллинном беспокоит торфяная пыль, которая спускается к ним с неба из-за расположенного неподалеку торфяного производства. Одни беспокоятся за свое здоровье, другие просто устали постоянно драить свои дома, пишет Eesti Päevaleht.

”Все время пыльно. Окно держать открытым нельзя — налетит пыль. Машины покрыты коричневым налетом, на крыше растет мох”, — говорит идейный вдохновитель MTÜ Loopera Haldus Кристиан Рандвер.

В июле покрытыми коричневым налетом оказались многие соседские дворы и дома.

”Стирать мы можем только по вечерам около 21-23 и вывешиваем белье сушиться на ночь. Торфяные агрегаты включаются утром в восемь часов, так что к этому времени белье нужно успеть собрать, иначе все покроется коричневым налетом. Один из моих соседей беспокоится по поводу своих легких, поскольку никто не знает, сколько этой пыли мы вдыхаем”, — говорит радиоведущий Рауно Мяркс.

Впервые местные обратились к волости с проблемой еще в прошлом году, но решения, по их словам, так и не получили. Поскольку нынешнее лето более сухое и производство торфа происходит более интенсивно, проблема сейчас стоит особенно остро.

Хоть местные и считают, что Инспекция по окружающей среде не заинтересована в разрешении проблемы, в прошлую пятницу ее сотрудники все же бы побывали на месте и отметили, что вырабатывающаяся в ходе производства торфа пыль, действительно, из-за сухой погоды и ветра разносится по округе. ”Измерений мы на этот раз не производили, но побывали на месте для оценки ситуации, — сказал советник инспекции Химот Маран. — Нельзя сказать, что это представляет опасность. Выданные производителю торфа разрешения напрямую никаких условий относительно того, как это все должно происходить, не устанавливают”.

”Понятно, что где-то добывать торф надо, но в таком случае можно использовать технологию, в результате которой пыли не образуется. Если такой технологии нет, то надо подумать, что делать”, — говорит Рандвер.

Инспекция, представители волости и сам производитель в один голос заверяют, что торфяная пыль не опасна для здоровья, поскольку речь идет об органических веществах.

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”Ни одного специфического заболевания легких, напрямую связанного с торфяной пылью, мне неизвестно. […] Но, конечно, любая пыльная среда влияет и на здоровье”, — говорит пульмонолог Ида-Таллиннской больницы Эве-Май Куулпак.

По словам исполнительного директора AS Ahtol Юллара Пюви, местные к ним с данной проблемой последнее время не обращались: ”До середины июня мы были уверены, что торфяная пыль до них не доходит. А потом услышали, что они составляются письмо в инспекцию”.

Пюви отметил, что при организации производственного процесса они могут принимать во внимание направление и силу ветра, чтобы уменьшить количество пыли, но в такое засушливое лето возникновение пыли в определенном случае неизбежно.

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