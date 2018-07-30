Расположившееся под Таллинном производство не дает покоя местным: дома и машины погребены под слоем пыли

Хоть местные и считают, что Инспекция по окружающей среде не заинтересована в разрешении проблемы, в прошлую пятницу ее сотрудники все же бы побывали на месте и отметили, что вырабатывающаяся в ходе производства торфа пыль, действительно, из-за сухой погоды и ветра разносится по округе. ”Измерений мы на этот раз не производили, но побывали на месте для оценки ситуации, — сказал советник инспекции Химот Маран. — Нельзя сказать, что это представляет опасность. Выданные производителю торфа разрешения напрямую никаких условий относительно того, как это все должно происходить, не устанавливают”.

”Понятно, что где-то добывать торф надо, но в таком случае можно использовать технологию, в результате которой пыли не образуется. Если такой технологии нет, то надо подумать, что делать”, — говорит Рандвер.

Инспекция, представители волости и сам производитель в один голос заверяют, что торфяная пыль не опасна для здоровья, поскольку речь идет об органических веществах.

”Ни одного специфического заболевания легких, напрямую связанного с торфяной пылью, мне неизвестно. […] Но, конечно, любая пыльная среда влияет и на здоровье”, — говорит пульмонолог Ида-Таллиннской больницы Эве-Май Куулпак.

По словам исполнительного директора AS Ahtol Юллара Пюви, местные к ним с данной проблемой последнее время не обращались: ”До середины июня мы были уверены, что торфяная пыль до них не доходит. А потом услышали, что они составляются письмо в инспекцию”.

Пюви отметил, что при организации производственного процесса они могут принимать во внимание направление и силу ветра, чтобы уменьшить количество пыли, но в такое засушливое лето возникновение пыли в определенном случае неизбежно.