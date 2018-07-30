Расположившееся под Таллинном производство не дает покоя местным: дома и машины погребены под слоем пыли

Жителей деревень Соодевахе, Лоопера и Раэ в волости Рае под Таллинном беспокоит торфяная пыль, которая спускается к ним с неба из-за расположенного неподалеку торфяного производства. Одни беспокоятся за свое здоровье, другие просто устали постоянно драить свои дома, пишет Eesti Päevaleht.
”Все время пыльно. Окно держать открытым нельзя — налетит пыль. Машины покрыты коричневым налетом, на крыше растет мох”, — говорит идейный вдохновитель MTÜ Loopera Haldus Кристиан Рандвер.
В июле покрытыми коричневым налетом оказались многие соседские дворы и дома.
”Стирать мы можем только по вечерам около 21-23 и вывешиваем белье сушиться на ночь. Торфяные агрегаты включаются утром в восемь часов, так что к этому времени белье нужно успеть собрать, иначе все покроется коричневым налетом. Один из моих соседей беспокоится по поводу своих легких, поскольку никто не знает, сколько этой пыли мы вдыхаем”, — говорит радиоведущий Рауно Мяркс.
Впервые местные обратились к волости с проблемой еще в прошлом году, но решения, по их словам, так и не получили. Поскольку нынешнее лето более сухое и производство торфа происходит более интенсивно, проблема сейчас стоит особенно остро.