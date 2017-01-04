2 января мэр Хаапсалу Урмас Суклес попытался написать однопартийцам своего округа письмо в поддержку кандидатуры Ханно Певкура по пост председателя партии. Однако, послание до адресатов не дошло, хотя ранее таких проблем не возникало. Суклес посчитал, что ему ограничили доступ к рассылке в интересах другого кандидата — Кристена Михала. Позже выяснилось, что он просто отправил письмо не на тот адрес. Тем не менее, Суклес уверен, что участие в рассылке для него было ограничено, а доступ был открыт только после обнародования в СМИ.

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Кристьян Кыльялг резко отреагировал на произошедшее и обнародовал свое письмо Рыйвасу и Михалу от 12 декабря, в котором он утверждает, что тесть Певкура Яан Арвола угрожал раскопать детали относительно прошлого Михала и его брата. Также Кыльялг написал, что Арвола угрожал ему, что если он не прекратит поддерживать кандидатуру Михала, то дальнейшее его продвижение в политике будет затруднено.

Изданию Eesti Päevaleht, которое в декабре попыталось проверить утверждения Кыльялга, не удалось найти его словам подтверждение.

Выборы правления и председателя Партии реформ пройдут 7 января 2017 года на общем собрании партии. Выдвинуть свою кандидатуру можно было с 7 декабря по 19 декабря минувшего года.

Письмо Кыльялга можно прочитать здесь.

rus.delfi.ee
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