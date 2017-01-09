В начале нового года Таллиннская городская управа сообщила о сдаче в аренду очередной порции бизнес-площадей. Так, победителем прошедшего 20 декабря прошлого года открытого конкурса стал Эстонский исламский приход и его глава имам Ильдар Мухамедшин, получив в распоряжение помещения на четвертом этаже здания на Нарвском шоссе, 38 общей площадью 131,4 м2, пишет Eesti Päevaleht.

Арендная плата довольно невысокая — 198,41 евро, договор заключается сроком на пять лет. Одним уз условий тендера является оплата со стороны арендатора дополнительных расходов и обязательных государственных и местных налогов.

Narva mnt 38 Foto: Andres Putting

О создании в Таллинне новой мечети говорится уже давно. Частично поводом для ее возведения являются разногласия среди представителей мусульманской общины Эстонии. Ильдар Мухамедшин недоволен сложившейся ситуацией, так как считает, что другая мусульманская организация — Эстонский центр исламской культуры — ”захватила” расположенное на улице Кеэвизе здание мечети. По некоторым данным, он появляется в там только в случае острой необходимости.

Ildar Muhhamedšin Keevise tänava kultuurikeskuses Foto: Rauno Volmar

По словам представителя центра исламской культуры, открытие мечети может означать усугубление конфликта среди мусульман Эстонии. ”В центре имам сказал, что не может тут (в здании культурного центра на Кевизе) делать свои дела”, — сказал он. Кроме того, многие мусульмане сами говорят о том, что для довольно немногочисленной местной мусульманской общины хватит и уже существующего места для молитв.

С Мухамедшином изданию связаться не удалось.