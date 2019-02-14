Расизм в Эстонии. Финское издание написало о том, как в Таллинне в трамвае чернокожей певице протянули пулю

Проживающая в Эстонии чернокожая певица Реане Райн рассказала издаию о том, как в Таллинне в трамвае незнакомый мужчина показал ей пулю.

”Один мужчина зашел в трамвай, сел напротив меня и вытащил из кармана пулю. Он показал, что эта пуля для меня”, — рассказала она изданию.

Женщина отметила, что это был шокирующий опыт, но сейчас она привыкла к эстонцам. Она говорит, что сама лично не чувствует себя в опасности, но многие иностранцы чувствуют.