Расизм в Эстонии. Финское издание написало о том, как в Таллинне в трамвае чернокожей певице протянули пулю

Вчера финский портал Yle опубликовал статью о расизме и ксенофобии в Эстонии, которые связал с экстремистскими политическими взглядами и основанной на запугивании предвыборной кампании EKRE, пишет Kroonika.
Проживающая в Эстонии чернокожая певица Реане Райн рассказала издаию о том, как в Таллинне в трамвае незнакомый мужчина показал ей пулю.
”Один мужчина зашел в трамвай, сел напротив меня и вытащил из кармана пулю. Он показал, что эта пуля для меня”, — рассказала она изданию.
Женщина отметила, что это был шокирующий опыт, но сейчас она привыкла к эстонцам. Она говорит, что сама лично не чувствует себя в опасности, но многие иностранцы чувствуют.