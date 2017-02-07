Расходы Ильвеса росли как на дрожжах: в прошлом году было потрачено на 20 000 евро больше, чем в 2015

Расходы президента Тоомаса Хендрика Ильвеса в прошлом году выросли по сравнению с позапрошлым годом на 20 000 евро и составили почти 90 000 евро, пишет Õhtuleht.

Представитель президентской канцелярии Пирет Перт сказала, что связанные с Ильвесом расходы в прошлом году составили в общей сложности 89 760 евро. Расходы на персонал вместе с налогами составили 46 416 евро.

На хозяйственные расходы ушло 43 344 евро, из них на 4075 евро на администрирование, 2558 евро на командировки, 20 503 евро на обслуживание недвижимости, 6177 евро на содержание транспортных средств, 2921 евро на коммуникации и 7110 евро на инвентарь.

Для сравнения стоит отметить, что в 2015 году на хутор Эрма ушло в общей сложности 61 721 евро и 58 центов.