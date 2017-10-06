Расходы Эстонии на сотрудничество по развитию и гуманитарную помощь резко возрасли: главный получатель — Украина

На днях Министерство иностранных дел Эстонии представило отчет по плану сотрудничества по развитию и предоставления гуманитарной помощи за 2016 год, согласно которому Эстония направила на внешнюю помощь на треть больше средств, чем в 2015 году: 40,3 млн евро против 30,6 млн.

Данное обстоятельство было вызвано экономическим ростом, в связи с которым увеличились и расходы на участие в бюджете ЕС и Европейского фонда развития. Кроме того, возросли и расходы на беженцев и миграцию. Сюда входят и расходы на прием беженцев, которые выросли с прежних 0,5 млн евро до 2,24 млн. Увеличился и общий удельный вес расходов, составив в прошлом году 0,19% от общего народного дохода.

На поддержку международных организаций у Эстонии ушло 22 млн евро. Также были сделаны и иные пожертвования, которые нельзя связать с определенной страной. Тем не менее, можно проследить, какие страны больше всего принимали участие в проектах двухстороннего сотрудничества по развитию, на которые Эстония в прошлом потратила 18,3 млн евро. Традиционно во главе этого списка стоят Украина, Афганистан, Грузия, Молдавия и Белоруссия. Место самого крупного партнера вместо Афганистана заняла Украина: на ее проекты ушло более 2,5 млн евро.

В качестве гуманитарной помощи было выделено еще 3,7 млн евро, львиная часть которых отошла Украине (1,2 млн) и Сирии (0,9 млн). Согласно плану, доля Украины как получателя гуманитарной помощи и партнера по сотрудничеству по развитию в ближайшие годы увеличится еще больше.

Примечательно, что если на Украине, в Молдавии и Грузии проекты направлены прежде всего на развитие демократии, то в Белоруссии — на экономический рост, здравоохранение и образование.