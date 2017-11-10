Рапорт: во избежание нападения России присутствие НАТО в Прибалтике необходимо утроить

По мнению голландского Консультационного совета по международным вопросам (AIV), союзники НАТО должны утроить свое присутствие в странах Балтии во избежание внезапного нападения со стороны России.

Совет полагает, что силы реагирования НАТО слишком медленные и малочисленные для защиты Прибалтики от вторжения России. В связи с этим Голландии и другим союзникам НАТО следует как минимум утроить свое присутствие в регионе.

”Крайне сомнительно, что принятые НАТО меры представляют из себя достаточный сдерживающий фактор для удержания России от военного вторжения с целью расширения сферы влияния”, — написано в обнародованном сегодня рапорте „De Toekomst van de Navo en de veiligheid van Europa” (”Будущее НАТО и безопасность Европы”).

”Таллинн и Рига были бы захвачены за 60 часов, в то время как НАТО располагал бы ограненным числом неприятных путей развития ситуации: вооруженный отпор, угроза эскалацией или капитуляция”.

По мнению AIV, вместо нынешних 3260 в Прибалтике должно присутствовать 9000- 15 000 военнослужащих НАТО.

”Коллективная защита восточной границы Европы — это главная задача НАТО на ближайшие годы”, — резюмирует AIV.