Рапорт о проблемах здравоохранения не радует, а врачи не хотят о нем говорить

Согласно рапорту Больничной кассы, почти 30% пациентов не получают необходимое лечение в течение максимально дозволенного срока в 42 дня. Кроме того, не все пациенты получают последующее лечение, а смертность после операций превышает 10%, пишет Eesti Päevaleht (EPL).

В среду Больничная касса обнародовала детальный рапорт под названием ”Обзор качества лечения в системе здравоохранения Эстонии”, который с разных сторон рассматривает доступность и качество лечения всевозможных болезней.

Несмотря на то, что в программе развития Больничной кассы важной целью указано увеличение прозрачности системы здравоохранения, журналистам EPL пришлось потрудиться, чтобы добиться комментариев от врачей и самой Больничной кассы.

В день, когда рапорт был опубликован, никто из сотрудников Больничной кассы не мог объяснить, что значат обнародованные данные. На следующий день член правления Больничной кассы Майви Парве тихо заметила, что рапорт предназначен скорее для медицинских учреждений.

Полтора месяца в очереди на лечение рака груди

Составленный Больничной кассой и профессиональными объединениями Тартуского университета рапорт состоит из 13 показателей, рассчитанных на основе счетов за лечение различных эстонских больниц.

Одним из важнейших аспектов рапорта является длина очередей на лечение. Оказывается, 30% получивших диагноз пациентов не попадают на прием к специалисту в течение установленного законом срока ожидания в шесть недель, то есть 42 дня. Почти 34% попадают к врачу в течение 8–42 дней.

Graafika: Toom Tragel

Члены правления Больничной карты сообщили в комментарии на запрос EPL, что длинные очереди наблюдаются большей частью в больших и региональных больницах. В основном же, говорится в комментарии, пациенты попадают на прием к врачу в течение 42 дней .

Однако это не совсем так. В рапорте указано, что ни одна из занимающихся лечением рака груди больниц не смогла выполнить установленную цель: 95% пациентов после визита к специалисту и получения диагноза начали онкологическое лечение в течение 42 дней. Больничная касса же отмечает, что время ожидания онкологического лечения в Эстонии сравнительно такое же, как и в странах Европы.

Данные Всемирного банка показывают, что проблема заключается не только в доступности лечения, но и в том, что последующее лечение получают не все пациенты. Например, последующее лечение не получают почти 40% пациентов с сердечной недостаточностью, а в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) — почти 70%.

Управляющая медслужбой PERH Иви Нормет не прокомментировала данные рапорта, а лишь отметила, что рапорт вышел совсем недавно, и больнице нужно время для того, чтобы провести его анализ и сделать выводы.

Смертность превышает 10%

Другой значительный аспект рапорта — послеоперационная смертность в течение 30 дней, уровень которой в Эстонии составляет в среднем 5%, но в некоторых больницах даже превышает 10%. Наибольший уровень смертности в так называемых больницах общего профиля: в Йыгева (12%), Вильянди (11%) и Валга (10%).

Graafika: Toom Tragel

Еще один заслуживающий внимания показатель — доля ненужных обследований, составляющая в эстонских больницах 30%. На первом месте по этому показателю находится Нарвская больница, где делают 51,4% ненужных обследований, согласно данным Больничной кассы.

Главврач Нарвской больницы Пилле Летюка объяснила, что обследование оценивают как ненужное на основании счета за лечение, а не истории болезни. При этом не учитывается состояние конкретного пациента и клиническое обоснование обследования, а лишь то, какие коды занесены в счет за лечение.

Больничная касса подчеркивает, что назначение обследований и процедур зависит от конкретного случая, но так как они часто связаны с риском для пациента, нужно сделать их объем более оптимальным.

Graafika: Toom Tragel

Находившийся в отпуске и не успевший ознакомиться с рапортом руководитель Союза больниц и глава Пярнуской больницы Урмаса Суле отметил, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценивают доступность лечения в Эстонии как хорошую. Говоря об оптимальном использовании финансов, он добавил, что среди стран ЕС Эстония и Армения тратят на здравоохранение меньше всего денег.

Больничная касса в заключении отметила, что все зависит и от выделенных сфере здравоохранения финансовых средств: ”Верим, что принятый как прошлым, так и нынешним правительством принцип, что в сферу здравоохранения нужно направлять дополнительные средства, способствует развитию качества и улучшит доступность лечения”.

Какие очереди на лечение были в вашей больнице и другие аспекты качества лечения можно посмотреть здесь.