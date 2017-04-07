”Рапорт Касперского”: северокорейские хакеры могут совершить атаку на Банк Эстонии

В понедельник российский производитель антивирусного программного обеспечения Kaspersky представил рапорт, согласно которому, северокорейские хакеры в последнее время совершили атаки на банки 18 стран, и обнародовал список возможных будущих объектов кибератак, в который вошел и Банк Эстонии.

Лаборатория Касперского сообщила, что за последнее время хакеры атаковали банки Коста-Рики, Эфиопии, Габона, Индии, Индонезии, Ирака, Кении, Малайзии, Нигерии, Тайваня, Таиланда, Уругвая и Польши. В некоторых случаях им удалось украсть деньги. К примеру, Бангладеш потерял миллионы долларов. Эксперты полагают, что полученные в результате взломов средства направляются на развитие ядерных и ракетных технологий Северной Кореи.

Российские эксперты пришли к выводу, что вредоносное программное обеспечение заражает лишь те IP-адреса, пользователи которых посетили страницу. Среди 150 адресов значится и адрес Банка Эстонии.