Рапорт: большинство аккаунтов, комментирующих в Twitter деятельность НАТО в Прибалтике, являются ботами

По оценке действующего в Риге центра стратегической коммуникации Stratcomcoe, большинство русскоязычных аккаунтов в Twitter, комментирующих деятельность НАТО в странах Балтии и Польше, являются ботами.

Обнародованный сегодня второй рапорт "Robotrolling" подтвердил заключения первого, представленного общественности в конце августа.

Согласно рапорту, в период с августа по октябрь такие автоматические аккаунты составили 70% от всех русскоязычных публикаций на тему НАТО и стран Балтии и Польши. В период с марта по июль доля ботов составила 84%.

Среди авторов англоязычных сообщений ботов чуть меньше: 46% и 52% соответственно.

Центр отмечает, что в Twitter такая автоматизированная деятельность по рассматриваемой теме более распространена, чем деятельность людей.

Большая часть ботов производит коммерческий спам, но многие публиковали и делились статьями из СМИ. В рапорте к роботам были причислены и аккаунты медиа-изданий, публикация ссылок от которых произвела впечатление запрограммированной деятельности. Похоже, что русскоязычные боты постят больше информации об Эстонии и Латвии, вероятно, в связи с национальной структурой этих стран.

По оценке Stratcomcoe, за англоязычной деятельностью Twitter следит усерднее, так как англоязычные боты блокируются быстрее, чем русскоязычные.