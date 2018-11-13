13.11.2018, 21:20

Раквере отказывается от своей изюминки: необычной рождественской елки в центре города больше не будет

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rus.delfi.ee
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ESTONIA-TRADITION-CHRISTMAS
ESTONIA-TRADITION-CHRISTMASFoto: Raigo Pajula, AFP

Устанавливаемые каждый год в Раквере необычные рождественские ели сделали город известным во всем мире. Однако в этом году городские власти решили прервать традицию и установить на центральной площади совершенно обычную ель. Почему город решил отказаться от своей праздничной изюминки?

"У всего есть свой срок", — объясняет мэр Раквере Марко Торм. По его словам, ежегодные инсталляции городского художника Теэта Суура были очень важны для города, но так как Суур больше не занимает должность городского художника, то мэрия посчитала, что кому-либо другому было бы нечестно продолжать данную традицию.

"Конец или пауза каждой хорошей вещи может быть началом чего-то нового и захватывающего", — сказал мэр. Он добавил, что публике нужно понять: творцам сложно соответствовать растущим с каждым годом ожиданиям.

Однако решением городских властей недовольны сами жители Раквере, и не поддерживают идею установить на площади традиционную ель и рождественский рынок. Не говоря уже о том, что рынок будет закрыт в праздники, и проработает в декабре в общей сложности всего 21 час.

Торм же утверждает, что слышал от горожан только положительные отзывы: "Ни одна семья, с которой я общался, не сказала, что не хочет прийти на центральную площадь родного города насладиться чувством Рождества, Дедом Морозом и полным света городским пространством. Не говоря уже о гостях города".

В прошлом году у отеля Aqva была установлена яма для традиционной рождественской ели, которая обошлась городу в пару тысяч евро. Однако в этом году она использоваться не будет. Торм говорит, что ее зато сможет использовать какое-либо предприятие или сам отель, чтобы установить там свою ель.

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