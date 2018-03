Райво Юурак: у них каждый ребенок становится лидером

Juht Foto: Panther Media, Scanpix

Должен ли ученик уметь управлять одним лишь собой или другими учащимися тоже? Все ли школьники могут стать лидерами либо только единицы? Вопросы такого типа обсуждались в ходе недавней дискуссии, организованной центром образовательных инноваций ТЛУ. Журналист ”Учительской газеты” Райво Юурак пишет, что в Эстонии и не только набирает популярность модель школы ”Лидер во мне” (LME — The Leader in Me), согласно которой каждый ученик должен стать первым хотя бы в какой-либо отдельной области.